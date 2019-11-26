موعد مباراة الإمارات ضد اليمن في إفتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 24"

ينتظر عشاق الكرة مباراة قوية بين منتخب الإمارات واليمن، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، على استاد الدحيل، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الخليج العربي 2019-2020 "خليجي 24.





ويسعى المنتخب الإماراتي إلى الظهور بشكل جيد أمام منتخب اليمن لتعويض النتائج السيئة التي يُقدمها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، حيث تلقى هزيمتين قاسيتين أمام كلا من تايلاند وفيتنام.





كما ظهر منتخب اليمن بآداء باهت خلال المباراة الماضية أمام سنغافورة والتي تلقى فيها هزيمة قاسية على أرضه ووسط جمهوره ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.





موعد مباراة الإمارات ضد اليمن في كأس الخليج العربي:-





من المقرر أن تقام مباراة المنتخب الإمارات ضد اليمن، على ملعب الدحيل، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة ونصف بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد اليمن في كأس الخليج العربي:-





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".





معلق مباراة الإمارات ضد اليمن في كأس الخليج العربي:-





ويعلق على مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب اليمن في "خليجي 24، كلًا من؛ عامر الخوذيري وخالد الحدي ومحمد السعدي.





الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات في مواجهة اليمن:-





سيفتقد المنتخب الإماراتي إلى خدمات عبد الرحمن آدم "عموري" في مواجهة اليمن، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.





وفيما يلي التشكيل المتوقع لإمارات أمام اليمن:-





حراسة مرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي – فارس جمعة – إسماعيل أحمد – وليد عباس

خط الوسط: عامر عبدالرحمن – علي سالمين – خميس إسماعيل

خط الهجوم: سيف راشد – إسماعيل الحمادي – وعلي مبخوت





ويتواجد منتخبي الإمارات واليمن في المجموعة الأولى رفقة منتخبات؛ قطر والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.





ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.



