محمد الباز يكشف سبب تكتم الحكومة على اكتشافات الغاز الجديدة (فيديو)



وكشف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" على قناة "المحور"، سبب تكتم أن مصر على الاكتشافات، قائلا: "بعد الاكتشاف لم يكن لدينا الإمكانيات ولا القدرات ولا سلاح لحماية البترول، وهذه إجابة لمن يتساءل لماذا تسليح الجيش بهذه الطريقة، لأننا أمام خريطة جادة تنفذ على أرض الواقع.



وأضاف الإعلامي: "هناك دول واعدة مثل مصر، بعد سنين من الخراب والتدهور تسعى إلى العمل والنهوض، إلا أن هناك دول طامعة تحاول أن تنهب تلك الثروات، مثلما حدث من تركيا على قبرص، وفي الحقيقة الواقع أكثر تعقيدًا من الأفلام التي نراها".



كشف الإعلامي محمد الباز، أن الحكومة تكتمت على أنباء اكتشافات الغاز الجديدة في البحر المتوسط لمدة عام كامل، رغم أن الاعلان كان في صالحها حتى تظهر للمواطنين أنها تعمل من أجل مصالحهم.