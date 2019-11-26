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موعد مباراة توتنهام وأولمبياكوس اليوم الثلاثاء 26-11-2019 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:12 ص
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توتنهام تدريبات أمس
توتنهام تدريبات أمس
حسام مجدي
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يستعد نادي توتنهام الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة نادي توتنهام ضد نادي أولمبياكوس اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب توتنهام.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي توتنهام ضد نادي أولمبياكوس اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 6" بتعليق عصام الشوالي.

مورينيو يعود من جديد لدوري أبطال أوروبا

وستشهد مباراة اليوم عودة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الجديد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل جدا للمدرب عن البطولة.

مجموعة توتنهام في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي توتنهام في المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي بايرن ميونخ ونادي أولمبياكوس ونادي النجم الأحمر.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي توتنهام المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى ألان في دور المجموعات.

بينما يتواجد نادي أولمبياكوس في المركز الرابع من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة وحيده من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن.
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