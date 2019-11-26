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لاعبي منتخب الإمارات يتعاهدون بتحقيق كأس الخليج 24

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
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منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
محمد الصو
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تحدث حمدان الكمالي لاعب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، عن مباراة فريقه الافتتاحية أمام اليمن، في كأس الخليج العربي الـ24 والتي ستنطلق مساء اليوم بالدوحة.

وأعرب الكمالي عن جاهزية منتخب بلاده لانطلاق البطولة، معربًا عن تعهد جميع اللاعبين ببذل أقصى الجهد، من أجل تحقيق اللقب.

وقال الكمالي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي بالبطولة، "الإمارات ليست غريبة على بطولات الخليج وهذه البطولة لها أهمية كبرى عن البطولات الماضية بسبب جاهزية جميع المنتخبات الثمانية بعد خوضها للتصفيات الآسيوية المزدوجة قبل أسبوع".

وأضاف: "هدفنا إسعاد الجماهير الإماراتية وتعاهدنا أنا وزملائي على هذا الأمر ومواصلة مسيرة الأبيض في المنطقـة".

واختتم الكمالي "أنا سعيد بعودتي للمنتخب وسعيد بثقة مارفيك وهذه بطولة مهمة جدًا ونحن نركز فقط على البطولة، ومجموعتنا ليست سهلة أبدًا والجميع يطمح لتحقيق اللقب".

ويلعب المنتخب الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "قطر واليمن والعراق" حيث يفتتح مبارياته مساء اليوم أمام المنتخب اليمني، والتي ستُقام في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الإمارات، وصلت أمس الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين التي تنطلق اليوم الثلاثاء حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وحظي المنتخب الإماراتي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه إلى مقر الإقامة، على أن يخوض في وقت لاحق من مساء اليوم أولى حصصه التدريبية.

وكشف المدر الفني للمنتخب الإماراتي الهولندي فان مارفيك، قائمة الفريق الرسمية المشاركة في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي ستقام في الدوحة للفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل.

وفبما يلي قائمة المنتخب الإماراتي:

علي خصيف ، خالد عيسى ، محمد الشامسي ، عادل الحوسني ،سالم راشد ، محمد مرزوق ، خليفة النوبي ، يوسف جابر ، الحسن صالح ، حمدان الكمالي ، محمد برغش ، أحمد برمان ، طارق أحمد ، عبدالله رمضان ، إسماعيل الحمادي، بندر الإحبابي ، خليل الحمادي ، ماجد سرور ، محمد العطاس ، علي صالح ، جاسم يعقوب ، خلفان مبارك ،أحمد خليل ،علي مبخوت.

واستبعد الجهاز الفني لاعب الوصل علي سالمين الذي سيجري عملية جراحية بالركبة قريبا ، ولاعب شباب الأهلي دبي وليد عباس الذي أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالعضلة الضامة وحاجته للعلاج والراحة قرابة 6 أسابيع.

فيما كانت المفاجأة الكبري الذي فجرها الهولندي فان مارفيك، هي استبعاد لاعب نادي الجزيرة عمر عبدالرحمن الذي تواجد في برشلونة الأيام الماضية لإجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب بدبي متأخراً، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج فيه في البطولة التي ستُلعب بشكل مضغوط، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى برشلونة لإستكمال برنامجه العلاجي.

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الكلمات المفتاحية

منتخب الإمارات من وإلى خليج 24 الدوري المصري الأهلي

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