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إخلاء سبيل المصور الصحفي محمد الحسيني بضمان محل إقامته

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:44 ص
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محمد الحسيني حسن
محمد الحسيني حسن
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإخلاء سبيل المصور الصحفي "محمد الحسيني حسن" بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا، المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.


كانت محكمة جنايات القاهرة قد رفضت الاستئناف المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير على قرار حبس المصور الصحفي “محمد الحسيني” 45 يوم علي ذمة القضية 915 لسنة 2017، المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.


ومن الجدير أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد قامت بتقديم تصريح تصوير الذي حصل عليه “الحسني” من قبل جهة عمله قبل قيامه بالتصوير بمنطقة الفجالة لعمل تقرير صحفي عن اسعار مستلزمات الادوات الدراسية. 


وقُدم كارت ذاكرة به عدد من أعمال المصور وكانت لصالح قناة "العاصمة" وقناة "صدى البلد".
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