محمد عز في كواليس من مسلسل "الأخ الكبير" (صور)









نشر الفنان محمد عز، صورًا من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير" الذي يشارك فيه وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهر في الصور الذي قام بنشرها فريق عمل المسلسل من الفنانين وعلى رأسهم الفنانة آيتن عامر.وعلق "عز" على الصور قائلًا: "من كواليس مسلسل الأخ الكبير، كرمك يا رب وتوفيقك".ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع له وعدد كبير من التعليقات مقدمين له التهنئة وداعين الله له النجاح والتوفيق وانتظارهم للعمل.ومن تعليقات الجمهور: "يارب يوفقك ويرزقك يا اخويا ودايما فى تقدم يا عالمي"، "مليون مبروك وبالنجاح يارب"، "منورين موفقين غن شاء الله".مسلسل الأخ الكبير ينتمي لنوعية الـ45 حلقة وهو من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، هاجر أحمد، أشرف زكي، راندا البحيري، محمود حجازي، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.ويعد مسلسل الأخ الكبير هو أول تجربة للفنان محمد رجب يشارك فيه عمل من نوعية الـ 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الرمضاني.وينتظر الفنان محمد عز، عرض فيلم "إستدعاء ولي عمرو" وهو أول بطولة سينمائية يشارك فيها، ومن بطولة حورية فرغلي، محمد لطفي، إنتصار، سماح أنور، مي كساب، إنتصار، صبري فواز، حمادة الليثي، كلوديا حنا، محمد مرزبان، إنتاج شركة الفارس لمالكها وائل عامر، تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج أحمد البدري.