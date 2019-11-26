Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد عز في كواليس من مسلسل "الأخ الكبير" (صور)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:23 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

نشر الفنان محمد عز، صورًا من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير" الذي يشارك فيه وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر في الصور الذي قام بنشرها فريق عمل المسلسل من الفنانين وعلى رأسهم الفنانة آيتن عامر.

وعلق "عز" على الصور قائلًا: "من كواليس مسلسل الأخ الكبير، كرمك يا رب وتوفيقك".

ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع له وعدد كبير من التعليقات مقدمين له التهنئة وداعين الله له النجاح والتوفيق وانتظارهم للعمل.

ومن تعليقات الجمهور: "يارب يوفقك ويرزقك يا اخويا ودايما فى تقدم يا عالمي"، "مليون مبروك وبالنجاح يارب"، "منورين موفقين غن شاء الله".

مسلسل الأخ الكبير ينتمي لنوعية الـ45 حلقة وهو من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، هاجر أحمد، أشرف زكي، راندا البحيري، محمود حجازي، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ويعد مسلسل الأخ الكبير هو أول تجربة للفنان محمد رجب يشارك فيه عمل من نوعية الـ 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الرمضاني.

وينتظر الفنان محمد عز، عرض فيلم "إستدعاء ولي عمرو" وهو أول بطولة سينمائية يشارك فيها، ومن بطولة حورية فرغلي، محمد لطفي، إنتصار، سماح أنور، مي كساب، إنتصار، صبري فواز، حمادة الليثي، كلوديا حنا، محمد مرزبان، إنتاج شركة الفارس لمالكها وائل عامر، تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج أحمد البدري.

محمد عز في كواليس من مسلسل "الأخ الكبير" (صور)
محمد عز في كواليس من مسلسل "الأخ الكبير" (صور)
محمد عز في كواليس من مسلسل "الأخ الكبير" (صور)
محمد عز في كواليس من مسلسل "الأخ الكبير" (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كواليس الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام إنبي.. وموعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الإثنين.. أيتن ووفاء عامر ضيفا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

صلاح عبد الله يروج لمسلسل "روحين في زكيبة"

فيديو كوميدي لـ كريم فهمي وحمدي المرغني من كواليس فيلم ديدو

لوك جديد.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الأخ الكبير" لمحمد رجب

محمد عز ينضم لمسلسل محمد رجب الجديد "الأخ الكبير"

محمد عز يكشف عن البوستر الدعائي لفيلم "استدعاء ولي عمرو" (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

11:11 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status