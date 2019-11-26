عــاجل بالأسماء .. أمن الدولة تخلي سبيل 214 متهم بـ"أحداث 20 سبتمبر "

صرح المحامي خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب أن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإخلاء سبيل 214 شخص في القضية رقم 1338 لسنة 2019 منهم 100 شخص من السويس، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث 20 سبتمبر".





والمخلي سبيلهم من محافظة السويسهم:

1- مصطفى محمود محمود السيد

2- أحمد مصطفى محمود صادق

3- أحمد علي صبرة علي

4- سيف الدين محمد رفاعي

5- مصباح حامد محمد علي

6- محمد عبد الله أحمد حسانين

7- محمد محمود السيد أحمد

8- إسلام خالد عبد الله الصادق

9- عبد الرحمن سيد حسين إبراهيم

10- أحمد عادل محمد السيد

11- سمير سعد الدين سليم

12- محمد السيد ثابت محمود

13- أحمد فؤاد صادق مصطفى

14- إبراهيم السيد إبراهيم محمود

15- إبراهيم عصمت إبراهيم

16- عمرو أحمد عبد الله الغريب

17- مسعود محمد مسعود محمد علي

18- محمد سيد محمد عمر

19- تامر صبحي محمد الشوربجي

20- علي كمال محمد مدكور

21- رمضان عيد أحمد محمد

22- أحمد محمود علي عثمان

23- كمال محمد كمال السيد

24- سيد أحمد العبد أحمد

25- محمد أحمد السيد عطوة

26- أحمد سعد شيبة الحمد

27- ربيع وائل عبد اللطيف عمار

28- خالد علي مرزوق مرزوق

29- مصطفى غريب محمد مصطفى

30- محمد عابد سليمان مسعد

31- مايكل روبيل لطف الله سدراج

32- أحمد حسن شحاته حسانين

33- حسن محمد عطا مبارك

34- أحمد محمد أبو المجد محمد

35- خالد عبد اللطيف محمد خليفة

36- محمد أحمد غزالي أحمد

37- عمرو محمود محمد أبو زيد

38- محمد الأمير شاهين رضوان

39- محمد بدوى خير إبراهيم

40- محمود أحمد عباس محمد

41- يوسف الوزير غابروش جاد الكريم

42- فارس ربيعي عبد الكريم ربيعي

43- الحسيني أبو ضيف محمد سليمان

44- محمد فتحي مصطفى حسن

45- محمد عبد السلام محمود محمد

46- محمد حسن خليل حسين

47- محمد أيمن حسن حنفي

48- أحمد محمد بشاري محمد

49- عبد الله أحمد محمود محمد منصور

50- عبد العال السايح السيد عبد العال

51- محمد أحمد محمد محمود

52- رجب السيد هاشم محمد

53- خالد بنداري علي بنداري

54- حسن محمد حسن إبراهيم

55- حسن محمد حسن أحمد عبد الرحمن

56- حسين مخلوف أحمد إبراهيم

57- حمدي يوسف حسين مصطفي

58- حسن رمضان حسن مرسي

59- إسلام سليم محمد محمد المسيدي

60- محمد السيد عبده حجاج

61- عبد اللاه المشوداي عبد اللاه محمد

62- محمد سعيد أحمد محمد

63- إبراهيم أحمد عبد الحميد أحمد

64- أحمد عادل محمد السيد

65- أحمد برهام السيد سليم

66- سامح فهيم عزيز جورج

67- ياسر محمد أحمد مصطفى

68- محمد جمال محمد شعراوي

69- زكريا محمد محمد الزعتري

70- هشام محمد أحمد داود

71- عز الدين نصر باتي عبد القادر

72- مصطفى أحمد سعيد حامد

73- مصطفى أبو عمرة محمد رمضان

74- محمد طارق سيد محمد

75- إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد

76- أشرف محمد السيد أحمد شطا

77- عبد الرحمن أشرف عبد الحميد عوض بدوي

78- محمد ناصر محمود محمد

79- عماد جرجس أيوب مشروكي

80- خالد فتحي صديق أحمد

81- أحمد نسيم محمد رزق

82- محمد عبده نسيم محمد رزق

83- محمد غريب عبد المنعم محمد

84- عبد الهادي محمد عبد الهادي غريب

85- أحمد ماجد فهمي جلال

86- كمال عبد الناصر أحمد نصيف

87- نسيم محمد أحمد أبضاي

88- أحمد خلف محمود غريب

89- عمر حسام الدين محمد إبراهيم

90- عبد الكريم السيد يوسف عبد النبي

91- خالد شريف حسين عبد اللطيف

92- علي صالح محمد علي

93- غريب إبراهيم محمد شعبان

94- أحمد عبد المنعم محمود علي

95- حجاج محمد عبد المقصود منجود

96- أحمد معن عبد المجيد جادو

97- محمد إسماعيل سعد عبد الحكيم

98- عبد الغني محمد عبد الغني الغريب

99- محمود يحي حلمي علي

100- رجب جمعة عبد المنعم عبد الباقي









اما اسماء المخلي سبيلهم الباقين هم:

1- أحمد حسن علي حامد

2- علي السيد عبد الله السيد سلامة

3- عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن محمد

4- حسن بركات السيد محمود

5- يحي أحمد صالح إبراهيم رجب

6- محمد علي أحمد عبد الرحيم

7- محمود عواد عبد الجواد حسانين

8- عبد الحميد فايق عبد الحميد موسي

9- أحمد محمد محمد عبد الحليم

10- أحمد زناتي أحمد محمد زناتي

11- عبد الرحمن إبراهيم شعبان بيومي

12- إسلام حسن عبد السيد عبد الصادق

13- أيمن أحمد محمد أحمد مرجان

14- مصطفى محمود أحمد عبد الرحيم

15- أحمد محمد علي عبد المالك

16- محمد محمود محمد أحمد سليمان

17- السيد عطيه عبد النعيم محمد

18- عمرو محمود عزت قاسم

19- سالم محسن سالم مبروك

20- شهاب الدين حامد زين العابدين حامد

21- على عبد العزيز على محمود

22- مصطفى محمد رمضان عمران

23- عاطف محمد توفيق وهبة

24- الحسيني هاشم عبده محمد

25- محمود محمد محمود محمد مغيب

26- أحمد محمود محمد منصور

27- أحمد غريب محمد عكاشة

28- أحمد عبد الناصر شمروخ بربري

29- مصطفى محمد حلمى السيد

30- أحمد عبد العظيم محمود منصور

31- محمد سعيد عبد العزيز حسن

32- محمد رمضان عبد الحميد عبد اللطيف

33- محمد محمود علي عصمان

34- محمد حازم أحمد محمد علي

35- أحمد محمد حسن محمد

36- مصعب خالد عبد الفتاح حسن

37- زياد عبد الناصر خلف رمضان

38- محمود سيد عبد اللطيف حسين

39- أحمد حميد حسانين عوض

40- تامر مرسي أبو المجد محمد

41- عمرو عبد الخير صديق محمد

42- أحمد وحيد إبراهيم محمد

43- حسام محمد حسن سليمان

44- راضي محمد سيد عبد الحميد

45- ناجي حسانين عبد الحميد علي

46- أحمد يحي أحمد بدر

47- محمد عبد التواب عبد المقصود خليل

48- محمد نجاح مليجي علي شما

49- محمد ممدوح محمد السيد وهبة

50- مصطفى السيد عبد اللطيف علي

51- إبراهيم حمدان عبد الحميد أحمد

52- عبد الكريم عبد المجيد عبد الكريم

53- سعيد محمد عادل صبري

54- محمد إبراهيم بركات رضوان أبو الخير

55- عمر سليم حسب النبي سليم

56- محمد ممدوح كمال وهيب

57- وليد حسن أحمد عبد العال

58- إسلام حامد محمد محمود

59- أحمد حامد محمود محمود

60- كريم محمد محمدي علي

61- كريم غريب أحمد عبد الله

62- محمد سيد عبد المطلب محمد

63- أحمد إبراهيم أحمد محمود

64- محمد عثمان عبادي عثمان

65- غريب أحمد عبد العال أحمد

66- محمد صابر عبد الرحيم فرج

67- حمدي أحمد أبو شبانة محمد الحفناوي

68- أحمد خالد عبد العاطي عبد النعيم

69- عبد الرحمن محمد سيد شعبان

70- يوسف أحمد محمد بريقع

71- محمد عاطف حسين محمد

72- عبد الحميد سامي عبد الحميد علي

73- محمد أشرف محمد السيد

74- أحمد مجدي سعيد عمران

75- وليد محمد محمد إبراهيم

76- جوهري السيد أحمد محمد

77- غريب محمود أبو ضيف مسعود

78- محمود رضوان صديق رضوان

79- محمد غريب عاشور الجندي

80- عمر عصمت أحمد محمد

81- ياسر صبري السيد أبو سريع

82- خالد منصور إبراهيم أبو النجا

83- بدر عبد الفتاح بدر عبد الرحمن

84- أيمن محمود حنفي محمود لبنة

85- علي بسيوني علي محمود الحنفي

86- أحمد أبو الوفا حمدتو محمد

87- محمد فتحي عبد الموجود عبد الباقي

88- أحمد عبد العظيم مخلوف خطاب

89- محمد محمود عبد العظيم محمد

90- يوسف كرم عبد الباري عبد الحميد

91- باسل أحمد شحات محمد القاضي

92- عمار ياسر محمد أحمد

93- وليد محمد فتحي بحيري

94- حسن سيد حسن محمد

95- بسيوني عبد الرحمن محمد عبد الله

96- هشام فتحي عنتر عمارة

97- يوسف مصطفي يوسف محمد

98- محمد مصطفى عبد العزيز مصطفى

99- حمدى مرتضى عبد العال إسماعيل فزاع

100- مجدي شعبان السيد رفاعي

101- أحمد محمود محمد علي

102- محمد رفاعي شكري عبد الله

103- أحمد صالح محمد أحمد

104- محمد جمال عباس مكاوي

105- مصطفى أحمد ياسين شميعي

106- أحمد جمال صبيح إبراهيم

107- وائل العشري أحمد العشري

108- محمد عادل عبد الجواد عبد القادر

109- عبدالله محمد أحمد إسماعيل

110- مصطفى كامل جاب الله علي

111- حسن شحات عبادي أحمد

112- سعد عبيط عبد الله محمد

113- محمد عبد الشافي يوسف أحمد

114- عماد حمدي حسن محمود