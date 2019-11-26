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تفاصيل منع عقار مضاد حيوي لعلاج الإلتهابات (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
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أدوية وعقاقير
أدوية وعقاقير
أمنية فوزي
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أكد الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، أنهم منعوا تداول عقار مضاد حيوي لعلاج الالتهابات، موضحًا أنه مضاد حيوي تنتجه شركة أدوية مقرها في الإمارات، ومصر كانت تقوم باستيراده.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e مساء اليوم الاثنين، أن الدواء كان متداولًا في السوق منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أنه صدر قرار من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على قرار من الشركة المنتجة بسحب التشغيلات الموجودة في السوق من المضاد الحيوي.

وأوضح أنه مضاد حيوي لعلاج الالتهابات مثل أي مضاد حيوي، وله بدائل كثيرة، متابعًا: "وهو نفسه مضاد حيوي بديل مش الأصل"، لافتًا إلى أن هناك دراسة حديثة صدرت بأن المضاد مصنع من مادة صلاحيته لا تتجاوز عامين في حين أن صلاحية الدواء كانت 3 سنوات، مؤكدًا أن الموضوع غير مؤثر على مصر؛ لأن العقار كان مختفيًا منذ عدة أشهر.
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مضاد حيوي أديوة أخبار

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