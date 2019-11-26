عاجل.. الزمالك يشكو حكام السلة.. ويطالب بإعادة مباراة الاتحاد (فيديو)

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، أنه سيتقدم بشكوي ضد حكام الدوري المصري لكرة السلة، بسبب مباراة الأبيض والاتحاد السكندري.





وأصدر الزمالك بيان عبر الموقع الرسمي للفريق جاء فيه ما يلي:





يتقدم نادي الزمالك باحتجاجا رسميا للاتحاد المصري لكرة السلة ضد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري وذلك للمطالبة بإعادة المباراة.





ولجأ الزمالك للسبل القانونية ودفع رسوم الاحتجاج 3000 جنيه وايضآ مقدما فيديو يفيد صحة موقفه في المباراة.





وتعود الواقعة لاحتساب حكام الطاولة نهاية الهجمة للزمالك بعد مرور ١٤ ثانية فقط رغم أن الزمن القانوني للهجمة ٢٤ ثانية وفقا للوائح اللعبة.





وكانت تشير النتيجة وقتها لتقدم الزمالك 89/88 وهو ما يؤكد تقارب النتيجة واعترض الزمالك لحكم الملعب الذي أكد أن قرار الوقت هو مسئولية حكام الطاولة.





ويستند الزمالك لقوانين اللعبة، بإعادة المباراة في ظل إمكانية تعديل النتيجة مع الوقت المتبقي منها.





وأكد عادل عبد الفتاح عضو المجلس، أن الاحتجاج في صالح الزمالك لحدوث خطأ فني يستوجب إعاده المباراة.



