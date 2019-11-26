أهداف مباراة - أستون فيلا 2 × 0 نيوكاسل يونايتد | الدوري الإنجليزي

تخطي فريق أستون فيلا الإنجليزي، نظيره فريق نيوكاسل، أمس الاثنين، بختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريمير ليج" بهدفين دون رد.





وأحرز كلاً من كونور هوريهان الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، و أنور الغازي من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من عمر نفس الشوط.





بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ولم يشارك المصري محمود حسن ترزجيه نجم أستون فيلا في اللقاء، وإكتفي بمشاهدة المباراة من مقاعد البدلاء.



