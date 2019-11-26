وكالة الفضاء: تأجيل إطلاق "طيبة 1" خوفا من الرياح (فيديو)



وأوضح "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الطقس على ارتفاع 30 كيلو متر من سطح الأرض، غير مستقر، وسرعة الرياح أكبر من المعدل الطبيعي، وهذا من شأنه أن يؤثر على الصاروخ الحامل للقمر، لذلك تم إيقاف العد التنازلي لإطلاق الصاروخ، وتأجيل إطلاقه للغد.



وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن قمر "طيبة 1" سيغطي الانترنت والاتصالات التليفونية في كل أنحاء مصر، وبالتالي سيكون هناك شبكة فضائية وأرضية للاتصالات، وإذا حدث عطل في أي شبكة يتم الانتقال إلى الأخرى على الفور، دون أن يشعر المواطن.



أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الصاروخ والقمر الصناعي "طيبة1" ومنصة الإطلاق في حالة جيدة للغاية مؤكدا أنه تم تأجيل الإطلاق لمدة 24 ساعة، بسبب سواء الأحوال الجوية في الغلاف الجوي.