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موعد مباراة الإمارات واليمن اليوم الثلاثاء 26-11-2019 في خليجي 24

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:55 ص
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منتخب الامارات
منتخب الامارات
محمد جمال
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يستضيف ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة بقطر مباراة قوية اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، والتى تجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة خليجى 24، ضمن مباريات المجموعة الأولي، ويسعي كل من الإمارات واليمن لإفتتاح مبارياتهم بالبطولة بشكل جيد. 

موعد مباراة الإمارات واليمن بخليجي 24 

تقام مباراة بين منتخبي الإمارات واليمن ببطولة خليجى 24 فى تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف بتوقيت السعودية والعاشرة ونصف بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن بخليجي 24 

يستضيف ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة مباراة منتخبي الإمارات واليمن صمن مباريات اليوم الأول من بطولة خليجي 24، فى تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف بتوقيت السعودية والعاشرة ونصف بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس وقناة beIN Sport HD 1. 

مجموعة الإمارات واليمن بخليجى 24 

قطر 
العراق 
الإمارات 
اليمن 

وتنطلق مباراة الإفتتاح بين منتخب قطر ومنتخب العراق، على تفس الملعب فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس وقناة beIN Sport HD 1.
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الكلمات المفتاحية

منتخب اليمن منتخب الامارات من وإلى خليجي 24 بطولة خليجي 24 الدوري المصري

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