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كنيسة مار جرجس بالبشارات في الأقصر تحتفل بعشية عيد الشهيد مار مينا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:57 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حازم رفعت
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احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية البشارات بمحافظة الأقصر، أمس الاثنين، بعشية عيد الشهيد العظيم مار مينا العجائبي.

وبدأ الإحتفال الذي ترأسة القس بسطوروس لويز كاهن الكنيسة، برفع بخور عشية، وتطيب رفات الشهيد مارمينا.

وتخلل طقس صلاة العشية بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة وسط حضور العشرات من أقباط قرية البشارات.

وقام الشعب بعمل زفة لرفات وأيقونة الشهيد وعمل تمجيد روحية للشهيد، التي دارت حول الكنيسة.

ومن المقرر أن يترأس القس بسطوروس، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بمناسبة عيد الشهيد مار مينا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم، ببدء صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة. 

والكنيسة تضع صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرُغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها. 

ومن المُقرر أن تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.

ومدة الصوم لهذا العام يستغرق 42 يومًا فقط بدلًا من 43؛ لأنه فى السنة السابقة لعيد الميلاد يكون شهر النسىء فيها 6 أيام، بمعدل يومًا زيادة عن السنوات البسيطة فيتم انتقاصه من مده الصوم السابق لعيد الميلاد فيصبح 42 يوما بدلا من 43 يوما.
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الكلمات المفتاحية

صوم الميلاد المجيد القداس الالهى الشهيد مار مينا العجائبي

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