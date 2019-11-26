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عاجل.. تحرير محضر لراقصة شهيرة وتهديدها بالإيقاف عن العمل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
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الراقصة أنستازيا
الراقصة أنستازيا
هبة عبد الحفيظ
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حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية، قضية للراقصة "انستازيا" بتهمة الرقص بدون ترخيص، وارتداء بدلة رقص غير قانونية.

البداية كانت بمعلومات وردت لمدير عام الرقابة على المصنفات، بقيام قاعة حفلات داخل فندق شهير بالشيخ زايد حفلة للراقصة "انستازيا"، وعقب ذلك تواجد مأمور الضبط القضائي بالمصنفات وحرر قضية جنحة حملت رقم"٣٥٤٦ جنح الشيخ زايد أول" بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلا عن ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية تقوم.
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