عاجل.. آخر تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام





أكدت الفنانة لبلبة، أن الزعيم عادل إمام، بحالة جيدة ولا صحة لما يثار حول عدم استقرار حالته الصحية كما أشيع مؤخرًا.





وقالت في تصريحات صحفية، أن الزعيم بخير"، مضيفة أنها كانت بصحبته قبل أن تحضر مهرجان الإسكندرية.





وأشارت إلى أنه يستكمل تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو".





رامي إمام يطمئن الجمهور على صحة والده

يذكر أن ردة فعل واسعة أحدثها مقطع الفيديو الذي نشره المخرج رامي إمام، وظهر فيه والده عادل إمام وهو يستعد لدوره في مسلسل "فالنتينو" ويقوم بمراجعة النص الخاص به وحفظه.

ذلك الفيديو الذي جاء بعد ساعات من انتشار شائعة تتعلق بحالة الزعيم الصحية، وهو ما دفع رامي إمام لنشر فيديو جديد يوجه من خلاله رسالة شكر للجميع باسمه واسم العائلة واسم عادل إمام.

وأكد رامي أنه في حالة سعادة كبيرة للغاية بعد رصده للتعليقات التي جاءت على الفيديو الذي نشره لوالده، وأشار رامي إلى أن الفيديو جاء بعد انتشار شائعة سخيفة عن والده.

وقال إنهم كعائلة اعتادوا على مثل هذا النوع من الشائعات، لكنه رصد حالة حب كبيرة للغاية تجاه والده، وظهر عليه التأثر الشديد وهو يتحدث للجميع.







