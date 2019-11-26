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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة مدوية للأهلي والهلال السعودي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:13 ص
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تركي ال الشيخ والخطيب
تركي ال الشيخ والخطيب
محمد الصو
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أعلن المستشار بالديوان الملكي، بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والهلال السعودي، في مهرجان إعتزال طارق التائب لاعب الفريق السعودي السابق.

وقال آل الشيخ في برنامج الديوانية على قناة الرياضية السعودية: "أتكفل بإقامة حفل اعتزال طارق التايب نجم الهلال في مباراة تجمع الفريق السعودي بالأهلي المصري".

ولعب الليبي طارق التائب ضمن صفوف الزعيم الهلالي، بموسم 2006 واستمر في تمثيل الفريق لمدة ثلاثة مواسم قبل الإنتقال إلى الشباب السعودي.

وتأتي مباراة الأهلي والهلال، تحت رعاية آل الشيخ احتفالًا بفوز الزعيم بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد الياباني.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، في نهائي البطولة.

واستطاع الهلال السعودي، الفوز على أوراوا ريد الياباني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر أول أمس الأحد على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز سالم الدوسري هدف التقدم للزعيم الهلالي، في الدقيقة 74 من المباراة، ثم عزز الفرنسي جوميز بافيتمبي بالهدف الثاني في الدقيقة 93 من المباراة.

وكان الهلال، حقق فوزًا أيضًا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الملك سعود بالرياض، منذ أسبوعين.

وجاء تتويج الهلال السعودي، باللقب ليضيفه إلى سجلاته بطولة جديدة، بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بنسخته الجديدة والثالثة في مجمل مشاركته، حيث سبق وتوج بها في نسختها القديمة عامي 1991 و 2000.
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دورى ابطال اسيا تركي ال الشيخ والخطيب تتويج الهلال السعودي النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي

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