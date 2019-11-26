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جامعة طنطا تكشف تفاصيل فصل طالب سيجارة الـ"حشيش"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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عقب الدكتور وليد عشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، على فصل طالب واقعة سيجارة "حشيش" داخل كلية التجارة، قائلًا: "فصل الطالب عبارة عن جزاء تأديبي بشكل مبدأي، وخلال مطلع الشهر المقبل سيتم الإعلان بشكل نهائي عن عقوبته بعد عرضه على المجلس التأديبي الأعلى بالجماعات".

وتابع "العشري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن معظم الطلاب الآن تربوا على الدروس الخصوصية، وبالتالي كل ما تلقوه من علم هو علم بمقابل، ما أدى لعدم شعورهم بالمسؤولية وغياب احترام المعلم سواء في مراحل التعليم الأولى أو الجامعة.

وأشارت إلى أن تصرف طالب كلية التجارة أزعج رئيس الجامعة وكل المجتمع الجامعي، لافتَا إلى أن رسالة الجامعة هي تزويد الطالب بالعلم والمعرفة مع التأكيد على الالتزام بقيم المجتمع.
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