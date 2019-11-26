"الصحة" تحظر 42 دواء ومستحضر تجميل.. و"صيادلة": نحتاج للمزيد من الرقابة

يوم يلو الآخر، تُفاجئنا وزارة الصحة بالإعلان عن حظر تداول أحد العقاقير الشهيرة، وسحب تشغيلاتها من الصيدليات؛ لوجود عيب معين بها أو لاحتوائها على شوائب مُسرطنة.





ومؤخرًا أعلنت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة حظر تداول عقار"جولمينتي"، علاوة على تحريز التشغيلات التي تم طرحها بالأسواق المحلية، والمستشفيات الحكومية، ويعمل العقار كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات.





إجراء مفيد لصحة المواطنين

وقال أيمن يوسف طبيب صيدلي، إن حظر الأدوية والعقاقير إجراء مفيد لصحة المواطنين، ويعكس حرص وزارة الصحة المصرية على المواطنين، لافتًا إلى أن الشوائب السرطانية، وعدم الحصول على موافقة وزارة الصحة تُعد أبرز أسباب حظر تداول الأدوية وسحبها من الأسواق".





مراقبة الأدوية المقدمة للمواطنين

وتابع يوسف لـ"الفجر"، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تعمل طوال الوقت على مراقبة الأدوية المُقدّمة للمواطنين، سعيًا لتحقيق أعلى نسب الشفاء.





في سياق مُتصل ترى هبة عبدالعظيم طبيبة صيدلانية، أن حظر تداول الأدوية ومستحضرات التجميل ليس إجراءًا كافية، مطالبة بفرض المزيد من الرقابة على شركات تصنيعها.





وأوضحت عبدالعظيم، أن هناك بعض الصيدليات تقوم بشراء الأدوية مُنتهية الصلاحية وتُعيد تعبئتها في عبوات جديدة، ويتم بيعها بأسعار أقل من نظيرها الجديد، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر حال شرائهم للأدوية، والتدقيق في تاريخ صلاحية الدواء.