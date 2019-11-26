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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26-11-2019
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0702 جنيهًا للشراء 16.1771 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7013 جنيهًا للشراء 17.8232 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6840 جنيهًا للشراء 20.8232 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0976 جنيهًا للشراء 16.2079 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7555 جنيهًا للشراء 14.8577 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
ريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3139 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8643 جنيهًا للشراء 53.2334 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3746 جنيهًا للشراء 4.4046 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2848 جنيهًا للشراء 2.2998 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0702
|
16.1771
|
يورو
|
17.7013
|
17.8207
|
جنيه إسترليني
|
20.6840
|
20.8232
|
فرنك سويسري
|
16.0976
|
16.2079
|
100 ين ياباني
|
14.7555
|
14.8577
|
ريال سعودي
|
4.2814
|
4.3130
|
دينار كويتي
|
52.8643
|
53.2334
|
درهم اماراتي
|
4.3743
|
4.4046
|
اليوان الصيني
|
2.2843
|
2.2998
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