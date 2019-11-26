أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26-11-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0702 جنيهًا للشراء 16.1771 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7013 جنيهًا للشراء 17.8232 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.6840 جنيهًا للشراء 20.8232 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.0976 جنيهًا للشراء 16.2079 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7555 جنيهًا للشراء 14.8577 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم ريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3139 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8643 جنيهًا للشراء 53.2334 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3746 جنيهًا للشراء 4.4046 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2848 جنيهًا للشراء 2.2998 جنيهًا للبيع









متوسط سعر العملات اليوم فى مصر



