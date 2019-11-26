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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26-11-2019

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء  أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0702 جنيهًا للشراء 16.1771 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7013 جنيهًا للشراء 17.8232 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6840 جنيهًا للشراء 20.8232 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0976 جنيهًا للشراء 16.2079 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7555 جنيهًا للشراء 14.8577 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
ريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3139 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8643 جنيهًا للشراء 53.2334 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3746 جنيهًا للشراء 4.4046 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2848 جنيهًا للشراء 2.2998 جنيهًا للبيع


متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0702

16.1771

يورو

17.7013

17.8207

جنيه إسترليني

20.6840

20.8232

فرنك سويسري

16.0976

16.2079

100 ين ياباني

14.7555

14.8577

ريال سعودي

4.2814

4.3130

دينار كويتي

52.8643

53.2334

درهم اماراتي

4.3743

4.4046

اليوان الصيني

2.2843

2.2998

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