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تركي آل الشيخ يستقبل لاعبي الهلال بعد التتويج باللقب الآسيوي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:33 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أميرة فطيم
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استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، اليوم الإثنين، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وأعضاء مجلس إدارته، بعدما توجوا بدوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدو النهائي.

تركي آل الشيخ يستقبل لاعبي الهلال بعد التتويج باللقب الآسيوي

وحضر الاستقبال عدد من لاعبي الهلال السابقين أبرزهم؛ سامي الجابر ومحمد الدعيع وياسر القحطاني ونواف التمياط.

ونشر آل الشيخ صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهو يحمل كأس البطولة القارية برفقة إدارة نادي الهلال ولاعبيه السابقين والحاليين.

وكانت بعثة الهلال التي وصلت إلى الرياض، وسط استقبال رسمي وجماهيري تاريخي تقدمه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وافتتح سالم الدوسري أهداف مباراة الإياب لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك أوراوا عند الدقيقة 74، في حين أحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء عند 90+3.

فيما سجل هدف مباراة الذهاب البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يشارك الزعيم في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.
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الكلمات المفتاحية

رياضة دورى ابطال اسيا تركي ال الشيخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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