خالد الجندي: "الشيطان يتواجد في المسجد وليس الكبارية" (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القبور ليست مكانًا للشيطان، لأن الشيطان من المفترض أن يغوي الأحياء وليس الأموات، معقبًا: "الشيطان لا يتواجد في البار والكبارية، ولكنه يتواجد فيه المسجد، لأنه لو تواجد في البار سيعطل من يتواجدون به، هما هناك زي الفل بالنسبة للشيطان"



وتابع"الجندي"، خلال حواره مع الإعلامية Yيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الاثنين، أن الحديث على أن الشيطان يتواجد في الأماكن الخربة أمر غير صحيح، معقبًا:" الشيطان هيقعد في الأماكن الخربة ليه، دا يقعد في الفيلل والمنتجعات والقصور ويشهيص".



ولفت إلى أنه لا يوجد شيء اسمه سحر، ومن يتقول بخلاف ذلك يتحدث بكلام غير منطقي وغير معقول وكلامه ليس عن مجرد أكاذيب معقبًا: "السحر عبارة عن ناس بتضحك على ناس، علشان تبتز ناس".

