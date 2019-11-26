أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26/11/2019.. تراجع طفيف في سعر المعدن الأصفر وتوقعات بزيادة الخسائر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
747 إلى 750
|
عيار 22
|
685 إلى 687
|
عيار 21
|
654 إلى 656
|
عيار 18
|
561 إلى 562
|
عيار 14
|
436 إلى 437
|
عيار 12
|
374 إلى 375
|
الاونصة
|
23.245 إلى 23.316
|
الجنيه الذهب
|
5,232 إلى 5,248
|
الكيلو
|
747.429 إلى 749.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
755.57جنيه
|
46.81 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
692.62جنيه
|
42.91 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
661.14جنيه
|
40.96 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
566.69جنيه
|
35.11 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
440.79جنيه
|
27.31 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
377.75جنيه
|
23.41 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
283.34جنيه
|
17.56 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,498 جنيه
|
1,456 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,289 جنيه
|
327.70 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
755,575 جنيه
|
46,814 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
25 نوفمبر
|
755.57
|
661.14
|
566.69
|
440.75
|
377.79
|
24 نوفمبر
|
757.20
|
662.56
|
567.91
|
441.70
|
378.60
|
23 نوفمبر
|
757.28
|
662.63
|
567.97
|
441.75
|
378.64
|
22 نوفمبر
|
758.18
|
663.42
|
568.64
|
442.27
|
379.09
|
21 نوفمبر
|
759.43
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
20 نوفمبر
|
762.83
|
667.49
|
572.13
|
444.98
|
381.41
|
19 نوفمبر
|
762.53
|
667.23
|
571.90
|
444.81
|
381.26
|
18 نوفمبر
|
463.62
|
668.19
|
572.73
|
445.45
|
381.81
|
17 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97
|
16 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97