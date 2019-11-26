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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26/11/2019.. تراجع طفيف في سعر المعدن الأصفر وتوقعات بزيادة الخسائر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف أصاب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات استمرار تلك الموجة الهبوطية خلال اليوم لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.69 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.14 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 755.57 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,289   جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  566.69 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر661.14 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر755.57  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,289 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

747 إلى 750

عيار 22 

685 إلى 687

عيار 21

654 إلى 656

عيار 18

561 إلى 562

عيار 14

436 إلى 437

عيار 12

374 إلى 375

الاونصة

23.245 إلى 23.316

الجنيه الذهب

5,232 إلى 5,248

الكيلو

747.429 إلى 749.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 755.57جنيه      

 46.81 $

سعر الذهب عيار 22

 692.62جنيه

 42.91 $

اسعار الذهب عيار 21

661.14جنيه       

40.96 $

اسعار الذهب عيار 18

 566.69جنيه

35.11 $

سعر الذهب عيار 14

440.79جنيه

27.31 $

سعر الذهب عيار 12

377.75جنيه

23.41 $

سعر الذهب عيار 9

283.34جنيه

17.56 $

اسعار أوقية الذهب

23,498 جنيه

1,456 $

اسعار جنيه الذهب

5,289 جنيه

327.70 $

اسعار كيلو الذهب

755,575 جنيه

46,814 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

23 نوفمبر

757.28

662.63

567.97

441.75

378.64

22 نوفمبر

758.18

663.42

568.64

442.27

379.09

21 نوفمبر

759.43

664.51

569.58

443.00

379.71

20 نوفمبر

762.83

667.49

572.13

444.98

381.41

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81

17 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

16 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97


أسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب أدني مستوي في أسبوعين ليتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمب بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1456 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1456.12 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 98.342.



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