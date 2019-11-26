أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26/11/2019.. تراجع طفيف في سعر المعدن الأصفر وتوقعات بزيادة الخسائر

أسعار الذهب اليوم





تراجع طفيف أصاب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات استمرار تلك الموجة الهبوطية خلال اليوم لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.69 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.14 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 755.57 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,289 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.69 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 661.14 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 755.57 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,289 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 747 إلى 750 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 656 عيار 18 561 إلى 562 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23.245 إلى 23.316 الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248 الكيلو 747.429 إلى 749.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 755.57جنيه 46.81 $ سعر الذهب عيار 22 692.62جنيه 42.91 $ اسعار الذهب عيار 21 661.14جنيه 40.96 $ اسعار الذهب عيار 18 566.69جنيه 35.11 $ سعر الذهب عيار 14 440.79جنيه 27.31 $ سعر الذهب عيار 12 377.75جنيه 23.41 $ سعر الذهب عيار 9 283.34جنيه 17.56 $ اسعار أوقية الذهب 23,498 جنيه 1,456 $ اسعار جنيه الذهب 5,289 جنيه 327.70 $ اسعار كيلو الذهب 755,575 جنيه 46,814 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 نوفمبر 755.57 661.14 566.69 440.75 377.79 24 نوفمبر 757.20 662.56 567.91 441.70 378.60 23 نوفمبر 757.28 662.63 567.97 441.75 378.64 22 نوفمبر 758.18 663.42 568.64 442.27 379.09 21 نوفمبر 759.43 664.51 569.58 443.00 379.71 20 نوفمبر 762.83 667.49 572.13 444.98 381.41 19 نوفمبر 762.53 667.23 571.90 444.81 381.26 18 نوفمبر 463.62 668.19 572.73 445.45 381.81 17 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 16 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97







أسعار الذهب عالميًا: سجلت أسعار الذهب أدني مستوي في أسبوعين ليتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمب بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1456 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1456.12 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 98.342.







