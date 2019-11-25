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اليوم.. تليفونات بنى سويف في ضياقة شبان قنا بالقسم الثاني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:28 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يحل في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف، ضيفًا على شبان قنا، بالمباراة التى تجمع بين الفريقان، بملعب شبان قنا بمحافظة قنا بالجولة السادسة بالقسم الثاني.

ويطمح تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى أحمد شعبان فى تحقيق نتيجة إيجابية، أمام قنا المكافح والمتميز عقب صعوده للقسم الثانى .

التليفونات يفتقد جهود الثنائى نانا كوامى للإيقاف، ومحمد رجب للإصابة، فيما باتت شكوك حول مشاركة، وائل مصطفى مدافع الفريق لإصابته بالمباراة الماضية أمام النصر، بكأس مصر، فيما يعود أحمد فتحى الجناح الأيمن للفريق بعد انتهاء إيقافه .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 10 نقاط وذلك إثر تعادل أمام ديروط، وفوز أمام الفيوم والالمونيوم وطهطا وخسارة وحيدة أمام البنك الأهلى .

فيما يسعى كمال الزينى المدير الفنى لشبان قنا فى استثمار الحالة الفنية المتميزة بصفوف الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام التليفونات خاصة فى ظل تشابه الفريقان فى ضعف الإمكانيات المادية .

شبان قنا تحت قيادة الزينى خسر أول مبارياته أمام بنى سويف برباعية نظيفة وسرعان ما ادراك الفريق آثار الهزيمة، ونجح فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات متتالية بملعبه وخارج ملعبه أمام فرق الإعلاميين وبترول اسيوط والفيوم

ويحتل شبان قنا، المركز الثانى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 12 نقطة .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من أحمد شعبان مديرا فنيا ومجدى سيد مدربا عاماً، ورأفت عبد السلام مدرب وعصام متولى وعادل رياضة وأشرف محمود وأيمن محفوظ جهاز إدارى، وأبو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وخالد مرجان إصابات ملاعب وأحمد سعد مشرفا على الكرة.

ترتيب المجموعة الأولى 

1- البنك الأهلي 13 نقطة
2- شبان قنا 12 نقطة
3- بني سويف 10 نقاط
4- التليفونات 10 نقاط
5- بترول أسيوط 7 نقاط
6- المنيا 7 نقاط
7- الألومنيوم 6 نقاط
8- الإعلاميين 6 نقاط
9- ديروط 5 نقاط
10- الفيوم 4 نقاط
11- طهطا 3 نقاط
12- سوهاج نقطتين
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