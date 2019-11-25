برنامج "كلام ستات" يفوز بجائزة الـ"ديرجيست" كأفضل برنامج لهذا العام

كشفت إدارة مهرجان الـ"دير جيست" عن فوز برنامج "كلام ستات" بجائزة أفضل برنامج لهذا العام، ومن المُقرر أن يُقام الحفل يوم 20 ديسمبر القادم بأحد الفنادق الكُبري بالقاهرة.



وأعربت الفنانة هيدي كرم عن سعادتها بتلك الجائزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام "، حيث نشرت هيدي صورة، وعلقت على الصور قائلة: "لكل مجتهد نصيب".



يُشار إلى أن برنامج "كلام ستات" يُعرض على قناة "one"، وذلك من السبت للأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ويقوم بتقديم البرنامج الفنانة نهال عنبر، الفنانة هيدي كرم، والفنانة ندي رحمي، والإعلامية شريهان أبو الحسن.



ويبدأ البرنامج بفقرة "بيقولك" التى يتناولوا فيها العديد من الأخبار الخفيفة، ثم فقرة الرغى الجميل والحديث عن جديد الموضة والأزياء باستضافة أحد خبراء التجميل، ثم فقرة اسأل الستات للإجابة على أسئلة المشاهدين والمشاهدات.



ومن الجدير بالذكر أن هيدي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "كلبش"، و"الزوجة 18"، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.

