تفاصيل أول حكم لتوزيع التركة بالتساوي وفقًا لمبادئ المسيحية في عام 2019 (فيديو)

قالت المحامية هدى نصر الله، صاحبة دعوى تقسيم ميراث والدها وفقًا لأحكام الدين المسيحي، إن حكم محكمة الأسرة اليوم بتوزيع إرث والدها المسيحي بالتساوي بين أشقائها هو الأول في عام 2019.



وتابعت "نصر الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الاثنين، أن الشريعة الإسلامية هي التي كانت تطبق في توزيع إرث غير المسلمين في مصر لفترة طويلة، خاصة أن الدستور 70 تحدث بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن دستور 2014 نص على الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، باستثناء الأحوال الشخصية ستطبق مبادئ الشريعة المسيحية واليهودية لأصحاب الديانات الأخرى.



وأشارت إلى أن الكثير من المسيحيين كانوا يطبقون مبادئ الشريعة الإسلامية قبل الدستور وديًا، معقبًا: "لو حد من المسحيين رفض، يبقى بيخالف الدستور الجديد".

