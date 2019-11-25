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شاهد.. ياسمين رئيس بإطلالة كلاسيكية ناعمة من القاهرة السينمائي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:56 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ياسمين رئيس، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ياسمين خلال الصور مرتدية تنورة قصيرة باللون الزيتي، و"شميز" مفتوح الصدر باللون الأسود وجاكيت شتوي باللون الرصاصي، وبوت باللون الزيتي وكان شعرها مرفوعا واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وبرز أنوثتها بحلق وخاتم وحقيبة باللون الأسود".

وعلقت الفنانة المصرية، على الصور قائلة:"من أفتتاح فيلم بين الجنة والأرض للمخرجة نجوي نجار في مهرجان القاهرة السينمائي".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور ياسمين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"احلي واحده في المهرجان" وأضاف آخر "شيك وجميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عجبني جدًا أنيق".

ويذكر أن ياسمين رئيس، تستعد لتصوير فيلم "لص بغداد"، الذي يشارك في بطولته ععد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد عادل امام، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
شاهد.. ياسمين رئيس بإطلالة كلاسيكية ناعمة من القاهرة السينمائي
شاهد.. ياسمين رئيس بإطلالة كلاسيكية ناعمة من القاهرة السينمائي
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الكلمات المفتاحية

ياسمين رئيس فنون فن بين الجنة والأرض الفجر الفني أخبار الفن

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