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شوقي علام يوضح حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:54 م
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الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أمنية فوزي
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن قضية السكان في مصر هي قضية أمن قومي، مشددًا على أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق توازن بين عدد السكان والموارد.

وعن تجسيد الأنبياء، قال "علام"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين: "لازلنا عند موقفنا من تحريم تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية، وكذلك بعض الصحابة، وهذا أمر متفق عليه في كافة المؤسسات الديينة"، لافتًا إلى أنه يمنه تجسيد الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة.

وأوضح أن شخصية الأنبياء لها شكل خاص وأوصاف خاصة، وقد لا يتم وصف هذه الأوصاف بدقة، مضيفًا أن هناك حجر عقلي عن تخيل المواقف المعينة للنبي، صلى الله عليه وسلم، وإتاحة الفرصة للعقل أن يبحر في صفات النبي.
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الكلمات المفتاحية

مفتي الديار المصرية قضية السكان تجسيد الأنبياء الصحابة الأعمال الفنية

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