شاهد.. كريم عبد العزيز بشخصية جديدة في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"





يظهر الفنان كريم عبد العزيز بـ"لوك" جديد عليه، فقد ظهر أصلع الرأس، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لكريم من كواليس الفيلم، ظهر خلالها وهو بلوك أصلع، ومُرتدي بدلة باللون الأبيض.



فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويؤدي كريم في الفيلم دور رجل أصلع من حي شعبي، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبد الجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.





يذكر أن أخر أعمال كريم عبد العزيز هو الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم من تأليف أحمد مراد ، وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وهو من بطولة هند صبرى، ونيللي كريم، وإياد نصار، وشيرين رضا، وخالد الصاوي.



أوشك الفنان كريم عبد العزيز على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، لكي يلحق العرض في موسم أجازة منتصف العام القادم.