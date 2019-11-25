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زيدان يحسم مستقبل نجم ريال مدريد من الرحيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:44 م
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زيدان
زيدان
أحمد عصام
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حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مستقبل نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد مستواه في الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي.

زيدان يقرر بقاء نجم ريال مدريد :-

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ABC، إن زيدان يرفض رحيل فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، خاصة وأنه قد أصبح من العناصر الآساسية لدى الفريق في المباريات الأخيرة.

وقرر مسئولو ريال مدريد الإسباني تجديد عقد اللاعب الأوروجوياني الشاب صاحب الـ21 عاما في الساعات المقبلة حتى عام 2025، حيث سينتهي عقد فالفيردي مع الفريق الأبيض في صيغ موسم 2021 المقبل.

وكان قد تعاقد ريال مدريد مع فالفيردي في موسم 2016، ولكن تمت إعارته إلى فريق ديبورتيفو الافيس، وعاد اللاعب الشاب إلى الملكي وخاص معه 36 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدفين أيضا مع الفريق.

نتيجة مباراة ريال مدريد الأخيرة في الليجا :-

واحرز فالفيردي هدفا لريال مدريد في شباك فريق ريال سوسيداد في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان :-

ويستعد نادي ريال مدريد لملاقاة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

فالفيردي زيدان ريال مدريد

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