مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قائلًا إنه لا مانع من ذلك؛ لأن هذا تبرع وليس بيعًا.



وشدد "علام"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، على ضرورة أن تتم هذه المسألة في إطار الضوابط الطبية التي تؤدي إلى إنجاح عملية نقل الأعضاء.



وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن دار الإفتاء تعتمد في فتواها على أن هذه المسألة جائزة طالما تعتمد على الضوابط العملية والطبية، لافتًا إلى أن هذه المسألة شراكة بين الدين والطب.

