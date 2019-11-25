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الدفاع المدني العراقي يعلن إصابة ضابط و10 عناصر من الأمن في بغداد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:25 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
الفجر
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أعلن الدفاع المدني العراقي، مساء اليوم الإثنين، إصابة ضابط و10 من عناصر الأمن في شارع الرشيد في بغداد نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف.

كما نقل مراسل لفضائية "سكاي نيوز بالعربية"، أن قوات مكافحة الشغب العراقية تشتبك مع متظاهري محافظة بابل وحالات اختناق بين المتظاهرين، وقطع المتظاهرون الطريق إلى حقل غرب القرنة النفطي في البصرة.

وأكدت مصادر عراقية، على  إصابة 45 شخصا جراء الاشتباكات في حي البلدية وسط مدينة كربلاء العراقية أغلبهم من المتظاهرين
 
احتجاجات العراق
هذا وقد أندلعت احتجاجات بالعراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.

وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.

وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.

ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.

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الكلمات المفتاحية

بغداد العراق الدفاع المدني العراقي الدفاع المدني احتجاجات العراق

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