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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:32 م
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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
عبد الرحمن السيد
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تعود من جديد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الانتهاء من فترة التوقف الدولي، وانتظام منافسات البطولات المحلية والأوروبية على صعيد الأندية، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا:-

لوكوموتيف موسكو ضد بايرن ليفركوزن: تقام المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق بتوقيت القاهرة.

جالطة سراي ضد كلوب بروج: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير ضد أوليمبياكوس: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد شاختار: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

النجم الأحمر ضد بايرن ميونيخ: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

أتالانتا ضد ديناموزغرب: تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

زينت سان بيطرسبرج ضد أوليمبيك ليون: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

فالنسيا ضد تشيلسي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

سلافيا براج التشيكي ضد إنتر ميلان: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليل الفرنسي ضد أياكس أمستردام الهولندي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

جينك البلجيكي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد نابولي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليبيزيج الألماني ضد بنفيكا البرتغالي: تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا ليفربول ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا برشلونة

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