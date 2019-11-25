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أحمد صلاح حسني يتعاقد على بطولة مسلسل "ختم النمر"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:29 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أعلن الفنان أحمد صلاح حسني، علن مشاركته السباق الرمضاني القادم 2020، من خلال مسلسل "ختم النمر".

نشر أحمد صلاح حسني، صورة جديدة له برفقة المنتج تامر مرسي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق صلاح حسني، على الصورة قائلًا: "مع الأستاذ المحترم تامر مرسي الله الموفق ختم النمر 2020".

مسلسل "ختم النمر"، يعد أول بطولة مطلقة لأحمد صلاح حسني، ويعرض المسلسل خلال رمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ أحمد صلاح حسني تصوير المسلسل خلال الأيام القادمة، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج تامر مرسي شركة "سينرجي".

ويذكر أن أحمد صلاح حسني، شارك رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكايتي"، الذي كانت تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم ياسمين صبري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.
أحمد صلاح حسني يتعاقد على بطولة مسلسل "ختم النمر"
أحمد صلاح حسني يتعاقد على بطولة مسلسل "ختم النمر"
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