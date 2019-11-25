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الرجل الأول في حياتها.. ميرفت أمين تندم على زواجها من هذا الفنان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:25 م
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ميرفت آمين
ميرفت آمين
لمياء علي
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هي "قطة" السينما العربية، الدلوعة التي وقع في غرامها الكثير من الرجال، صاحبة الأسلوب الراقي وملكة الاتيكيت في طريقة حديثها وتعاملها مع الآخرين، وقد قدمت عدة أعمال درامية وسينمائية ظلت محفورة في الأذهان حتى يومنا هذا، حديثنا عن الفنانة ميرفت أمين.

وكعادة الزمان، لايعطي لأحد كل شئ، فإما النجاح في العمل أو النجاح في الحياة الزوجية، فقد حققت ميرفت أمين نجاحا كبيرا في الوسط الفني ولكن لم توفق في زيجاتها التي وصل عددها إلى 5 زيجات ومن بينهم شخص شعرت تجاهه بالندم الشديد لارتباطها به، وفي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني سبب ندمها على الارتباط به.

_  الزوج الأول  "إصرار وعناد مع الأهل ينتهي بالندم والفشل"

وكان الزوج الأول لميرفت أمين هو المطرب السوري موفق بهجت، والذي نجح في ابهارها والفوز بقلبها بكل سهولة.

وشارك في البداية معها في أحد الأفلام التي كانت من بطولتها، وفي هذه الأثناء استطاع أن يخطف قلبها وبدأت تظهر مشاعر الإعجاب من ناحيته بشكل كبير.

ميرفت أمين تتحدى أهلها

وعندما طلب موفق  يد ميرفت أمين للزواج، اعترض  والديها بشده وذلك لأنه غير مناسب لها، ولكنها صممت على الزواج منه ولم تستمع لأي نصائح أخرى ليعلو صوت قلبها على عقلها.

وبالفعل، تزوجت ميرفت منه، وكانت في سن صغير وبحسب تصريحاتها فيما بعد، كانت لاتستطيع أن تحكم على الأمور بشكل سليم.

وكالعادة، فقد دفعت ثمن عنادها لوالديها بعدما نشبت الخلافات بينهما وعندما تأكدت من استحالة استمرار حياتها معه، طلبت الطلاق وبالفعل انفصلا.

ميرفت أمين تعترف بندمها على الزواج منه

وكانت  ميرفت أمين  قد حلت ضيفة مع الإعلامية أروى جودة، في برنامج الليلة دي، وقد أفصحت عن ندمها الشديد من زواجها من موفق بهجت وقالت إنها خاضت هذه التجربة في سن صغير ولم يكن لديها أي خبرة في الحياة وبعدما عاندت أهلها دفعت ثمن هذا الإصرار والعناد والتحدي غاليًا.
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