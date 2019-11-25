بدأت بسحابة صفراء.. القصة الكاملة لإصابة 84 طالبة ومعلمة باختناق لتسرب غازات من مصنع كيما أسوان



وتكشف الفجر في تقريرها التالي القصة الكاملة للأزمة التي أصيب بها أهالي أسوان، بجانب ما اتخذته الحكومة من ردود أفعال حيال تلك الواقعة، والتحركات لمنع تكرار هذا الأمر.



دخان أصفر يغطي سماء أسوان



وفوجئ أهالي أسوان، صباح اليوم الاثنين، بسحابة صفراء تملأ سماء المدينة، بسبب الانبعاثات والأدخنة الناجمة من مصنع كيما أسوان، حيث أوضح مواطنين في عدة وسائل إعلام محلية، أنها ليست المرة الأولى التي تغطى هذه الانبعاثات سماء مدينة أسوان في شكل يتسبب بأضرار صحية لسكان المدينة عامة وسكان المناطق المحيطة بالمصنع.



وشهدت مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بمنطقة المحمودية بأسوان، 84 طالبة ومعلمة، حيث استقبلت مستشفى اسوان الجامعي 54 حالة، ومستشفى أسوان التخصصي 30 حالة.



وزارة قطاع الأعمال تكشف ملابسات الواقعة



وكشفت وزارة قطاع الأعمال، ملابسات الواقعة التي تسببت في إصابة 66 حالة، في بيان رسمي، موضحة انخفاض امدادات الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" والتي واكبها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.



وأضافت وزارة قطاع الأعمال التي يتبعها المصنع، أنه على الفور تم التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة والتوجيه بالإيقاف الفوري لوحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة للمشكلات الفنية التي أدت لزيادة الانبعاثات، ذاكرةً أن شركة كيما، تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وجاري مراجعتها حاليًا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.



وأكدت الوزارة أن الشركة تجري مفاوضات حاليا لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك والتي تتوافق تماما مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة.



تشكيل لجنة مختصة لقياس الأدخنة المنبعثة من المصنع



وقال الدكتور ممدوح سيد أحمد مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في محافظة أسوان، إنه جرى إرسال لجنة عاجلة من المختصين بجهاز شؤون البيئة إلى المصنع لقياس الانبعاثات والدخان الصادر من المصنع، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من العمل ستقوم اللجنة بإرسال تقريرها للجهات المختصة.



قرارات عاجلة يتخذها محافظ أسوان



و قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، غلق قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة في مصنع كيما القديم عن العمل، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة، بالتسبب في انتشار الأدخنة والتلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.



كما أجرى محافظ أسوان اتصالًا هاتفيًا بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع، خاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة بخطورة الانبعاثات التي تخرج منه، ووجه بتوفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية اللازم للحالات المصابة، خلال زيارته لهن.



وزيرة البيئة: طالبنا "قطاع الأعمال" بإيقاف تلوث كيما



وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنها عقدت اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، مطلع الشهر الجاري، لحل المشاكل البيئية بمصنع كيما أسوان القديم بشكل نهائي وإيقاف التلوث الصادر منه، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم إعداد تقرير عن الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ومحافظة أسوان.



وأضافت الوزيرة أن شركة "كيما" كانت قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وجاري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.



وأكد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، خروج جميع المصابات بحالات الاختناق من المستشفى، مساء اليوم، بعد تماثلهن للشفاء الكامل.



تحرك برلماني بشأن الحادث



فيما تقدم النائب حسن خليل عضو مجلس النواب عن دائر أسوان، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بشأن الحادث، معلقًا " إن ما حدث اليوم، كارثة تستوجب أن يكون هناك عقوبة رادعة تجاه إدارة المصنع، موضحًا أن إدارة المصنع ليس لديها ضوابط للحفاظ على أهالي مدينة أسوان.



و أوضح عضو مجلس النواب، أن إدارة المصنع تضرب محاضر البيئة بعرض الحائط، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة التي حدثت اليوم تحدث من وقت إلى أخر.





أصيب أهالي مدينة أسوان، جنوبي مصر، بحالة من الذعر الشديد، جراء إصابة 84 طالبة ومعلمة بمدرسة صناعية، بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز من مصنع كيما.