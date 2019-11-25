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مناصرو حزب الله وحركة أمل يقتحمون خيام المعتصمين بمدينة صور اللبنانية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:17 م
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مناصرو حزب الله وحركة أمل
مناصرو حزب الله وحركة أمل
حلمي رمضان
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أقتحم مناصرو حزب الله وحركة أمل، مساء اليوم الإثنين، خيام المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور ويحطمونها ويعتدون على المحتجين، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتجولت المئات من الدراجات النارية التابعة لميليشيات "حزب الله" و"حركة أمل"، حول ساحة الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت.

وتجمع مناصرو حزب الله وحركة أمل يتجمعون بالقرب من ساحة الشهداء في بيروت، وحضور مكثف للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

احتجاجات لبنان
هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية، وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية، وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

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الكلمات المفتاحية

لبنان حزب الله حركة أمل المعتصمين اللبنانية احتجاجات لبنان

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