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مدرب مفاجأة لخلافة فالفيردي في برشلونة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:18 م
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فالفيردي في برشلونة
فالفيردي في برشلونة
حسام مجدي
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يجهز نادي برشلونة الإسباني مفاجأة لجماهير النادي بشأن المدرب الجديد البديل إلى إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الحالي.

اقتراب رحيل فالفيردي عن برشلونة

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة تدرس إقالة فالفيردي من مهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.  

وأشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة يدرس إقالة إرنستو فالفيردي من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

مدرب مفاجأة لخلافة فالفيردي في برشلونة

وكشفت صحفية تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الهولندي إيريك تين هاج مدرب نادي أياكس الهولندي ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لفالفيردي.

موقف تين هاج من تدريب برشلونة

وذكرت التقارير أن تين هاج لا يمانع تولي مهمة تدريب نادي برشلونة خلال الفترة القادمة حيث يدرس المدرب الهولندي الرحيل عن أياكس بسبب رحيل العديد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موعد مباراة نادي بربرشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني بوم الأربعاء القادم 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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