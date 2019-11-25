Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك وفوز الأهلي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسن شحاتة
Advertisements

ترتيب الدوري المصري اليوم، وذلك بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ساحقا على الجونة، وتلقى الزمالك خسارة مفاجئة من إنبي.

وقبل عرض ترتيب الدوري المصري اليوم، نقدم لكم نتائج مباريات اليوم
وبدأ الأهلي مباريات اليوم في الدوري المصري بالفوز على الجونة بنتيجة 4-0، تناوب على تسجيلها كلا من وليد سليمان "هاتريك"، وحسين الشحات، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

بينما تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسارة مفاجئة أمام إنبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وتقدم محمد بسيوني في النتيجة مبكرا لصالح الزمالك في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، قبل أن يدرك محمود علاء التعادل للفارس الأبيض بهدف في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ليخطف الفريق البترولي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق محمد شريف، ليخطف بذلك المارد الأحمر صدارة الدوري، بينما تراجع الزمالك للمركز الرابع.

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك وفوز الأهلي

1- الأهلي 12نقطة.
2- بيراميدز 11نقطة.
3-المقاولون 10 نقاط.
4- الزمالك 10نقاط.
5- المصري 7 نقاط.
6- الاتحاد 7 نقاط.
7- مصر المقاصة 7نقاط.
8- حرس الحدود 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- الانتاج الحربي 6 نقاط.
11- سموحة 5 نقاط.
12- طنطا 5 نقاط.
13- أسوان 4 نقاط.
14- الجونة 4نقاط.
15- إنبي 4 نقاط.
16- ط. الجيش 3 نقاط.
17- وادي دجلة 3 نقاط.
18- إف سي مصر 3 نقاط.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك ترتيب الدوري المصري اليوم ترتيب الدوري المصري الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 25 نوفمبر: الأحمر مُهدد بخسارة صفقة الموسم.. وفايلر يوافق علي رحيل نجم المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

بعد هزيمة إنبي.. الزمالك يجهز مفاجأة صادمة لميتشو

منذ 38 دقيقة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

منذ نصف ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ أقل من ساعة

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status