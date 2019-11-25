



ترتيب الدوري المصري اليوم، وذلك بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ساحقا على الجونة، وتلقى الزمالك خسارة مفاجئة من إنبي.





وقبل عرض ترتيب الدوري المصري اليوم، نقدم لكم نتائج مباريات اليوم

وبدأ الأهلي مباريات اليوم في الدوري المصري بالفوز على الجونة بنتيجة 4-0، تناوب على تسجيلها كلا من وليد سليمان "هاتريك"، وحسين الشحات، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري.





بينما تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسارة مفاجئة أمام إنبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري.





وتقدم محمد بسيوني في النتيجة مبكرا لصالح الزمالك في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، قبل أن يدرك محمود علاء التعادل للفارس الأبيض بهدف في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ليخطف الفريق البترولي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق محمد شريف، ليخطف بذلك المارد الأحمر صدارة الدوري، بينما تراجع الزمالك للمركز الرابع.





ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك وفوز الأهلي





1- الأهلي 12نقطة.

2- بيراميدز 11نقطة.

3-المقاولون 10 نقاط.

4- الزمالك 10نقاط.

5- المصري 7 نقاط.

6- الاتحاد 7 نقاط.

7- مصر المقاصة 7نقاط.

8- حرس الحدود 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- الانتاج الحربي 6 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- طنطا 5 نقاط.

13- أسوان 4 نقاط.

14- الجونة 4نقاط.

15- إنبي 4 نقاط.

16- ط. الجيش 3 نقاط.

17- وادي دجلة 3 نقاط.

18- إف سي مصر 3 نقاط.