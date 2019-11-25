بعد هزيمة إنبي.. الزمالك يجهز مفاجأة صادمة لميتشو

تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.









ويدرس الزمالك الإطاحة بالمدرب بعد الخسارة اليوم خاصة وأنها الهزيمة الثالثة للفريق ليسقط الفريق للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.







