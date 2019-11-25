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بعد هزيمة إنبي.. الزمالك يجهز مفاجأة صادمة لميتشو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:04 م
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ميتشو ومرتضي منصور
ميتشو ومرتضي منصور
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يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك لإقالة الصربي ميلوتان سردفيتش "ميتشو" المدير الفني للفارس الأبيض، بعد الهزيمة اليوم من إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة. 


وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يشهد أداء جيد من الفريق الأبيض ليفقد ثلاثة نقاط في مسيرة صراعه على لقب الدوري هذا الموسم.


تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.


ويدرس الزمالك الإطاحة بالمدرب بعد الخسارة اليوم خاصة وأنها الهزيمة الثالثة للفريق ليسقط الفريق للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.


وأشرف الصربي ميتشو على تدريب الزمالك في 10 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراة واحدة، أحرز معه الفريق الأبيض 18 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

ترتيب الدوري المصري عقب مباراة الزمالك وانبي

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وانبي اليوم كالآتي:
1- الأهلي 12 نقطة
2- بيراميدز 11 نقطة
3- المقاولون العرب 10 نقاط
4- الزمالك 10 نقاط
5- المصري 7 نقاط
6- الاتحاد السكندري 7 نقاط
7- مصر المقاصة 7 نقاط
8- حرس الحدود 6 نقاط
9- الإسماعيلي 6 نقاط
10- الانتاج الحربي 6 نقاط
11- سموحة 5 نقاط
12- طنطا 5 نقاط
13- أسوان 4 نقاط
14- الجونة 4 نقاط
15- انبي 4 نقاط
16- طلائع الجيش 3 نقاط
17- وادي دجلة 3 نقاط
18- نادي مصر 3 نقاط



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هدف محمد شريف ميتشو الزمالك وإنبي الزمالك الدوري المصري الأهلي

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