الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

عاد الزمالك لعادته القديمة وجعل جماهيره العريضة تعيسة وحزينة وغاضبة، وذلك عقب الخسارة الغير المتوقعة والمفاجئة أمام إنبي بقيادة حلمي طولان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي عاد للإنطلاق مجددًا بعد توقفه بسبب منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 والتي حقق لقبها المنتخب الأوليمبي المصري.









خسارة الزمالك أمام إنبي اليوم

خسارة الزمالك اليوم ضد إنبي جعلته يهبط إلى المركز الربع في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، ومتخلفًا بفارق نقطتين عن الأهلي المُتصدر والتي حقق اليوم فوزًا عريضًا على حساب الجونة بأربعة أهداف نظيفة حمكلت توقيع وليد سليمان (هاتريك) وحسين الشحات (هدف).





الزمالك بلا طعم ولا رائحة

ظهر الزمالك أمام إنبي اليوم بدون أي تكتيك يُذكر فكان الفريق مشتت تمامًا على أرض الملعب، وظهر لاعبي الأبيض وكأنهم أشباح، ووقف ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض عاجزًا عن فعل أي شيء، فلم نري طوال المباراة أي جُملة تكتيكية صحيحة، وكأن الزمالك بلا مدرب ولا لاعبين ولا حتي شخصية قوية أمام الخصم الذي استطاع التحكم في المباراة.









الزمالك مهدد بخسارة كبيرة أمام مازيمبي

هذه الهزيمة جعلت الزمالك مُهدد بخسارة ساحقة أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي ستجمع الفريقين عصر السبت المقبل في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويُعد مازيمبي من أقوي الفرق الإفريقية في الفترة الأخيرة، كما أنه من أعتد الفرق على أرضه، فدومًا ما كان يحقق نتائج كبيرة أمام الفرق التي يواجهها في البطولات الإفريقية، حيث قد حقق فوزًا كاسحًا على الإفريقي التونسي بنتيجة 8-0 في النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.