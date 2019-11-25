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حزب مصر القومي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة بدء الصوم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:11 م
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البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
حازم رفعت
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أرسل الدكتور روفائيل بولس تواضروس، رئيس حزب مصر القومى، برقية تهنئه لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ومجمع مطارنة واساقفة المجمع المقدس بالكنيسة القبطية، اليوم الإثنين، بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد.

وقال روفائيل بولس تواضروس في برقيته، إنه يهنئ الشعب المصرى باكمله، بأسمه وبأسم اعضاء الحزب وقياداته، وذلك بمناسبة بدء هذا الصوم المقدس، متمنيا بان الله يعيد علي بلادنا الحبيبة بالخير واليمن والبركة.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، غدًا الثلاثاء، أول أيام صوم الميلاد المجيد؛ الذي ينتهي يوم 7 من شهر يناير 2020.

وصوم الميلاد المجيد هو من اصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويمتنع فيه تناول اللحوم ومنتجاته والالبان ومنتجاته، كما يسمح فيه بتناول اكلات الاسماك وانواعها، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة من كل إسبوع.

ويصوم الاقباط يوميا انقطاعي يبدأ من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وينتهي الساعة الحادية عشر ظهر اليوم التالي.

ومن المُقرر أن تحتفل الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.
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الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد صوم الميلاد المجيد حزب مصر القومى الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني

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