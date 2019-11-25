على طريقته الخاصة.. أحمد حلمي يسخر من طفولته بصورة

سخر الفنان أحمد حلمي، من صورة قديمة له، قام بنشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وعلق "حلمي"، على الصورة التي قام بنشرها قائلًا:"أيام الزمن الجميل، لما كانت الاقفاص بتتعلق منغير عصافير، والبلكونة ليها شباك،والترنج كان بني في بيج ..هو كله يعدي الا الترنج البني" .





وظهر "أحمد"، في الصورة وهو يرتدي تي شيرت بيج وبنطلون بني وجاكيت رصاصي في بني ويقف بطريقة كوميدية.





يذكر أن حضر الفنان أحمد حلمي حفلة المطرب عمرو دياب، مؤخراً وأبدى إعجابه الشديد بها قائلًا: "عارفين التورته أما تبقي كبيره كدا وحلوه وكذا دور ويبقي فيه فراولايه واحده كدا في اخر دور لوحدها منوره التورتايه ..هي دي بقي حفله عمرو دياب استمتعانا في الحفله طول عمرك متالق".





وزار "حلمي"، المملكة العربية السعودية وتحديدًا الرياض في ضيافة مؤسسة مسك الخيرية الداعمة لكل ما هو خير وفن، وشارك أيضًا في إطلاق مبادرة "دكان الفرحة" لتيسير زواج الفتيات الأولى برعاية صندوق تحيا مصر.



