شاهد عيان يروي تفاصيل غرق شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

قال إسلام الخياط، أحد شهود العيان على حادث على غرق شاب في محاولة التنقيب عن الآثار بالغربية، إن الضحية يدعى نادر محروس، حاصل على دبلوم صنايع، موضحا أنه أثناء التنقيب سقط الضحية في الحفرة، وأصدقائه لم يستطيعوا انقاذه.



وأشار "الخياط"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه كان هناك 6 أشخاص في موقع التنقيب من بينهم سيدة، منوهًا بأن جثة نادر لم تخرج من تحت الأنقاض حتى الآن.



وأوضح أن عمق حفرة التنقيب يصل إلى 9 أمتار، مضيفا أنه تم ضبط الأشخاص الذين كانوا يصحبة نادر، وأصدر محافظ الغربية قرارا بإزالة المنزل.

