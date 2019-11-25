الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، وتضمن البيان أن الطقس سيكون دافئًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.



وأضاف البيان، السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على غرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح اغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى – العظمى

القاهرة 19-28

الاسكندرية 14-25

السلوم 16-22

رفح18-29

كاترين6-24

شرم الشيخ20-30

أسوان 18-33

شلاتين20-29

حلايب 22-26





