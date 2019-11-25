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عاجل.. الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:49 م
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رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تسريب جديد يوضح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقرر إعلانها رسميا يوم 2 ديسمبر المقبل، والتي ينافس عليها 30 لاعبًا من مختلف أندية العالم.

وذكر الصحفي الإسباني الشهير جوزيه مادوليل، القريب من نادي برشلونة الإسباني، أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول للبلوجرانا.

وستكون المنافسة قوية بشكل خاص بين الثلاثي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أبرز المرشحين الـ30 لنيل الجائزة.

وقام الصحفي جوزيه مادوليل، قد نشر صورة لليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر معلقا عليها: ‘‘ميسي يفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى‘‘.

وتقدم جائزة الكرة الذهبية 2019، من قبل مجلة فرانس فوتبول في باريس، وذلك في بداية الشهر الجاري، حيث ستتجه انظار العالم صوب حفل تسليم الجائزة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت في وقت سابق عن فوز رونالدو بالجائزة، حيث ذكرت  صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، سيحصل على جائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على 29 لاعبا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية "فرانس فتبول France Football".

وأكد المصدر حينها أن وفدا من مجلة "فرانس فوتبول" قام بزيارة مدينة تورينو الإيطالية، والتقى أعضاء الوفد مع ممثل رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، والمدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتي.
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