Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 25 نوفمبر: الأحمر مُهدد بخسارة صفقة الموسم.. وفايلر يوافق علي رحيل نجم المنتخب الأولمبي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:46 م
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
Advertisements

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، وأبرزها الفوز العريض الذي حققه الفريق على حساب الجونة بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الفريق الساحلي والمؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 25 – 11 – 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين

1- الأهلي يكتسح الجونة برباعية نظيفة بالدوري الممتاز

حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على مضيفه الجونة بنتيجة 4 - 0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق، وليد سليمان ثلاثة أهداف "هاتريك"، وحسين الشحات "هدف".

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة ليحتل المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط ليتراجع للمركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

2- إتحاد جدة يتحرك لخطف "كهربا" من الأهلي

ينافس نادي اتحاد جدة السعودي، نظيره نادي الأهلي المصري، للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضًا مغريًا للظفر بخدمات "كهربا" خلال ميركاتو الشتاء.

وذكرت تقارير صحفية أن عرض الاتحاد لضم "كهربا" يفوق أضعاف عرض النادي الأهلي، مما وضع مسئولي القلعة الحمراء تحت ضغط للتحرك سريعًا لحسم صفقة لاعب الزمالك السابق قبل رحيل اللاعب للسعودية.

واقترب النادي الأهلي مع كهربا علي الانضمام لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف، بعدما اتفقت إدارة النادي مع اللاعب علي تخفيض راتبه من 20 مليون جنيه إلي 15 مليون جنيه.

موجز أخبار الأهلي اليوم الاثنين

3- موعد مباراة الأهلي القادمة

تنتظر الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة نارية ضد النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ستاد "رادس" بتونس.

وستذاع مباراة الأهلي والنجم الساحلي على قناة بين سبورتس القطرية الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- عمار حمدي ينتظر عرضًا خليجيًا للرحيل عن الأهلي

تنتظر إدارة النادي الأهلي وصول عرضًا خليجيًا مناسبًا لـ عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما فتح السويسري رينيه فايلر الباب أمام رحيل اللاعب في يناير المقبل.

ووافق "فايلر" علي رحيل "عمار حمدي" عن صفوف الأهلي وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، خاصة وأنه لن يستطيع المشاركة مع الفريق بسبب وجود عدد من البدائل في نفس مركزه.

واشترطت إدارة الأهلي الحصول على مقابل مالي أكبر من الذي دفعه النادي للحصول على خدمات عمار حمدي من نادي النصر والذي يبلغ 10 مليون جنيه، وذلك للموافقة على رحيل اللاعب في يناير.

5- فايلر يمنع عبد الحفيظ من السفر إلي تونس:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه فكرة سفر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى تونس، قبل مواجهة الجونة بالدوري العام.

ويأتي رفض فايلر، سفر عبد الحفيظ لتونس، بسبب رغبته في بقاءه بالنادي للقيام بدوره وعدم الاستهانة بمباراة الجونة.

واكتفى فايلر، بسفر سمير عدلي المدير الإدارى للقيام بهذا الدور في تونس واختيار فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل سفر البعثة صباح غدً الثلاثاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة أخبار الأهلي اليوم منتخب الاولمبي فترة الإنتقالات النادي الأهلي اليوم الأهلي أخبار الأهلي اليوم الاثنين أخبار الأهلي اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. محمد شريف يقتل الزمالك في اللحظات الأخيرة (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. عرض بلجيكي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

مفاجأة.. فايلر يصدم إدارة الأهلي ويتمسك بـ"المغضوب عليه"

أخبار الأهلي اليوم 13 نوفمبر: الصفقة الكبري تقترب من الأهلي.. وتطور مفاجيء في المفاوضات مع هيدرسيفيلد لضم رمضان صبحي

عرض برازيلي لنجم الأهلي

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد| إصابة جديدة تضرب الفريق وحمدي فتحي يطير لألمانيا غدًا وفايلر يوافق على ضم كهربا

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

09:22 م

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status