أخبار الأهلي اليوم الاثنين 25 نوفمبر: الأحمر مُهدد بخسارة صفقة الموسم.. وفايلر يوافق علي رحيل نجم المنتخب الأولمبي





شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، وأبرزها الفوز العريض الذي حققه الفريق على حساب الجونة بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الفريق الساحلي والمؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 25 – 11 – 2019:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين





1- الأهلي يكتسح الجونة برباعية نظيفة بالدوري الممتاز





حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على مضيفه الجونة بنتيجة 4 - 0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت أهداف الأهلي عن طريق، وليد سليمان ثلاثة أهداف "هاتريك"، وحسين الشحات "هدف".





بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة ليحتل المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط ليتراجع للمركز الرابع عشر على سلم الترتيب.





2- إتحاد جدة يتحرك لخطف "كهربا" من الأهلي





ينافس نادي اتحاد جدة السعودي، نظيره نادي الأهلي المصري، للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وقدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضًا مغريًا للظفر بخدمات "كهربا" خلال ميركاتو الشتاء.





وذكرت تقارير صحفية أن عرض الاتحاد لضم "كهربا" يفوق أضعاف عرض النادي الأهلي، مما وضع مسئولي القلعة الحمراء تحت ضغط للتحرك سريعًا لحسم صفقة لاعب الزمالك السابق قبل رحيل اللاعب للسعودية.





واقترب النادي الأهلي مع كهربا علي الانضمام لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف، بعدما اتفقت إدارة النادي مع اللاعب علي تخفيض راتبه من 20 مليون جنيه إلي 15 مليون جنيه.





موجز أخبار الأهلي اليوم الاثنين





3- موعد مباراة الأهلي القادمة





تنتظر الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة نارية ضد النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ستاد "رادس" بتونس.





وستذاع مباراة الأهلي والنجم الساحلي على قناة بين سبورتس القطرية الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





4- عمار حمدي ينتظر عرضًا خليجيًا للرحيل عن الأهلي





تنتظر إدارة النادي الأهلي وصول عرضًا خليجيًا مناسبًا لـ عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما فتح السويسري رينيه فايلر الباب أمام رحيل اللاعب في يناير المقبل.





ووافق "فايلر" علي رحيل "عمار حمدي" عن صفوف الأهلي وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، خاصة وأنه لن يستطيع المشاركة مع الفريق بسبب وجود عدد من البدائل في نفس مركزه.





واشترطت إدارة الأهلي الحصول على مقابل مالي أكبر من الذي دفعه النادي للحصول على خدمات عمار حمدي من نادي النصر والذي يبلغ 10 مليون جنيه، وذلك للموافقة على رحيل اللاعب في يناير.





5- فايلر يمنع عبد الحفيظ من السفر إلي تونس:





أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه فكرة سفر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى تونس، قبل مواجهة الجونة بالدوري العام.





ويأتي رفض فايلر، سفر عبد الحفيظ لتونس، بسبب رغبته في بقاءه بالنادي للقيام بدوره وعدم الاستهانة بمباراة الجونة.





واكتفى فايلر، بسفر سمير عدلي المدير الإدارى للقيام بهذا الدور في تونس واختيار فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل سفر البعثة صباح غدً الثلاثاء.



