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نتيجة مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الدوري المصري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:44 م
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الزمالك
الزمالك
حسن شحاتة
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نتيجة مباراة الزمالك وإنبي اليوم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في إنهاء المباراة لصالحه بفوز صعب على أبناء القلعة البيضاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم،  على ستاد السلام، ضمن إطار منافسات مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الدوري المصري
تمكن الفريق الاول لكرة القدم إنبي من إحراز هدف التقدم مبكرا عن طريق محمد بسيوني، في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بع. متابعته للكرة التي اصطدمت بالعارضة، ليعجز محمد عواد في التصدي لها لتسكن الشباك.

وتمكن محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إدراك هدف التعادل للفارس الأبيض، في الدقيقة 42 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء حصل عليها النجم المغربي محمد أوناجم أثر سقوطه داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من مدافع إنبي، لينفذها المدافع الدولي محمود علاء بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبي الزمالك ضغطهم المتواصل بتعليمات من الصربي ميتشو من أجل إدراك هدف الفوز للفارس الأبيض، ولكن إنبي نجح في مباغتتة الزمالك بهجمة مرتدة في نهاية المباراة خطف بها النقاط الثلاثة، بعد أنفراد محمد شريف بالحارس محمد عواد ليسكنها الشباك بنجاح، ليتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم الحالي.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري
وبتلك النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثالث.

ونرصد لكم في ترتيب أول 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك

1- الأهلي برصيد 12نقطة.
2- بيراميدز  برصيد11نقطة.
3-الزمالك  برصيد10 نقاط.
4- المقاولون برصيد 10نقاط.
5- المصري برصيد 7 نقاط.

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