أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في أسبوعين

سجلت أسعار الذهب أدني مستوي في أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع البورصة الأمريكية لمستويات قياسية جديدة وارتفاع سعر الدولار.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمب بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1456 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري.





وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1456.12 دولار للأوقية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 98.342.