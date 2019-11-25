بعد صابرين.. فنانة شهيرة تغضب رواد مواقع التواصل بعد خلعها للحجاب (صورة)



تلقت صابرين مجموعة من التعليقات على هذه الصورة من قبل محبيها ومتابعيها وزملائها الفنانين، ومنهم من هنأها بالتحرر من قيود الحجاب، وآخرون وجهوا لها رسائل اللوم والعتاب ونصائح العودة إلى تعاليم دينها لأن الموت يدق الباب بدون أي استئذان.





جاءت فئة ثالثة من التعليقات لها رأي مختلط، ويرون أنه بالرغم من اعتراضهم على خلع هذا الغطاء التي كانت ترتديه، إلا أن ما لفت انتباههم أن بشرتها مازالت ناصعة البياض وخالية من أي تجاعيد، واصفين إياها بجملة "كل ما تكبر تحلى".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة للفنانة شهيرة وهي بشعرها باللون الأصفر، بعد أن تخلت عن الحجاب بعد سنوات من ارتدائه.ظهرت شهيرة بشعر أشقر وبرفقتها خبيرة في تصفيف الشعر، كما أثارت غضب الجمهور بعد ظهورها بملابس كاجوال شبابية لاتتناسب مع سنها، فقد تجاوزت شهيرة الـ70 عامًا.وانهالت التعليقات على الصورة من قبل الجمهور الذي شبهها بالفنانة صابرين التي خلعت هي الأخرى الحجاب وتخلت عنه، وكانت صابرين قد تسببت في حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن نشرت صورتين لها بدون حجاب، أو غطاء الشعر الذي كانت تظهر به بشكل نهائي.