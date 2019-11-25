مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على مخاوف البعض من قانون الأحوال الشخصية، قائلة: "نستمع إلى كل الآراء، ونحترم كافة الآراء"، متابعًا: "نبذل كل جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية".





وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "نحن في عصر حافظ على مكتسبات المرأة المصرية في أعوام سابقة، وأعطى للمرأة حقوق جديدة، ودورنا هو الحفاظ على حقوق المرأة، وليس لدينا أدنى شك أننا لدينا قيادة سياسية تحافظ على حقوق المرأة".



